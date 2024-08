Em uma partida movimentada do início ao fim, o Botafogo foi surpreendido pelo Juventude e perdeu por 3 a 2 pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã deste domingo, o time gaúcho jogou em casa, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), e abriu 3 a 0 no placar. Os cariocas reagiram no segundo tempo, marcaram dois gols, mas não conseguiram evitar a derrota.