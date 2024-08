O etíope Tamirat Tola venceu a maratona masculina nos Jogos de Paris neste sábado com recorde olímpico. O atleta de 33 anos completou o percurso em 2h06min26, melhorando o tempo obtido pelo queniano Samuel Kamau Wanjiru (2h06min32) nos Jogos de Pequim-2008. A medalha de prata ficou com o belga Bashir Abdi (2h06min47) e o bronze com o queniano Benson Kipruto (2h07min00).