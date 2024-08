Beatriz Haddad Maia já perdeu torneios por causa de contusão na lombar. Na quinta-feira, a brasileira abandonou o jogo diante da britânica Katie Boulter com apenas dois games disputados (1 a 1) por novamente acusar o problema, desta vez no WTA 1000 de Toronto. Neste sábado, ela quebrou o silêncio, disse que já está recuperada e pronta para jogar em Cincinnati, com largada na segunda-feira.