A brasileira Beatriz Haddad Maia, 22ª do ranking mundial, perdeu em sua estreia no WTA 1000 de Cincinnati nesta quarta-feira. Após vencer a primeira parcial, a tenista não suportou o bom ritmo de jogo da russa Anastasia Pavlyuchenkova (28ª) e levou a virada de 2 sets a 1, 4/6, 7/6 (7/4) e 6/3 em 2h56. O resultado apresenta um aproveitamento de 100% da russa no retrospecto particular com a rival brasileira. São quatro vitórias em quatro disputas.