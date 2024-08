Beatriz Haddad Maia não faz uma temporada vistosa no circuito mundial de tênis. Mas quando tem a checa Maria Bouzkova pela frente, os resultados ruins desaparecem. Nesta quarta-feira, na largada do Torneio de Toronto, a nível WTA 1000, a brasileira superou a rival pela quarta vez no confronto, mais uma vez de virada. Em batalha de 3h20, avançou com 5/7, 6/2 e 7/6 (7/1).