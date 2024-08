Belém estará em evidência no futebol nacional nos próximos anos. Nesta quinta-feira, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, recebeu na entidade, no Rio, o governador do Pará, Helder Barbalho, e anunciaram que o Estádio Mangueirão será o palco da próxima edição da Supercopa Rei, em 2025, além de a cidade se tornar candidata para ser uma das sedes da Copa do Mundo Feminina agendada para 2027.