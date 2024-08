Com a Olimpíada de Paris-24 ainda em andamento, times europeus marcaram jogos amistosos para este sábado visando a preparação da pré-temporada 2024/2025 do calendário europeu. Destaque para a pré-temporada do Bayern de Munique e o bom desempenho do Lucas Paquetá no empate por 2 a 2 com o Celta de Vigo.