Em uma prova agitada e marcada pelas quedas de Pecco Bagnaia e Marc Márquez, em Silverstone, após a pausa de 28 dias para as férias de verão da MotoGP, o italiano Enea Bastianini foi o mais rápido nas dez voltas da corrida sprint da Inglaterra e venceu com o tempo de 19min49s929. Foi o primeiro triunfo do piloto, que havia largado em terceiro, em corridas sprint na atual temporada.