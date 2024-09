O Barcelona de Hansi Flick é o líder do Campeonato Espanhol e o único com time com 100% de aproveitamento. Depois de duas vitórias, o time quase tropeçou nesta terça-feira contra o Rayo Vallecano, mas pressionou, conseguiu a virada e a terceira vitória por 2 a 1, com gol do estreante Dani Olmo.