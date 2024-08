Se o poderoso Real Madrid assusta os adversários com suas contratações recentes, o Barcelona pelo menos fez a sua parte na estreia no Campeonato Espanhol. A equipe agora comandada pelo técnico Hansi Flick visitou o Valencia no estádio Mestalla, neste sábado, e somou seus primeiros três pontos na competição com um triunfo por 2 a 1, de virada, com gols do polonês Lewandowski.