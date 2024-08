Fernando Ferreira, o "Balotelli" do atletismo brasileiro, se despediu dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 no sábado, com o fim da disputa da sua modalidade. Estreante em Jogos, o brasileiro teve o seu melhor desempenho ao final das dez provas. Em clima de despedida da capital francesa, ele brincou que será o próximo "reforço" do Corinthians.