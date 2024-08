Presente nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Stephanie Balduccini, de apenas 19 anos, vem aparecendo como um grande nome da natação e provou isso no último sábado, no encerramento do Troféu José Finkel, em Florianópolis. Ela bateu o recorde sul-americano dos 100m medley feminino ao finalizar a prova em 1min00s15.