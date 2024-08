O Bahia quebrou o jejum de cinco jogos sem triunfo no Campeonato Brasileiro justamente em cima do Vitória, o seu maior rival, neste domingo, quando fez 2 a 0 na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 22.ª rodada. Os gols do Ba-Vi foram marcado por Everton Ribeiro, aos 14 minutos do primeiro tempo, e por Luciano Juba nos acréscimos.