Francesco Bagnaia prometeu ser agressivo na largada da corrida sprint da etapa da Áustria de MotoGP e cumpriu. O italiano cravou uma bela briga com Jorge Martín nas primeiras voltas, ultrapassou o espanhol e se aproveitou de uma punição recebida pelo seu adversário para vencer sem maiores problemas. Com isso, ambos chegam para a corrida principal com os mesmos 250 pontos no Mundial de Pilotos.