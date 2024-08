Após vencer a sprint, Francesco Bagnaia confirmou o seu domínio no Red Bull Ring ao conquistar a corrida principal da etapa da Áustria neste domingo. O italiano e atual bicampeão do mundo teve um desempenho seguro e não deu a menor chances para os seus concorrentes ao título, que completaram o pódio com Jorge Martín em segundo e Enea Bastianini no terceiro lugar.