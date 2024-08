Após brilhar e marcar um gol no triunfo do São Paulo sobre o Vitória por 2 a 1, no MorumBis, no último domingo, o atacante William Gomes, com apenas 18 anos, assinou nesta segunda-feira a prorrogação do contrato, válido agora até o fim de 2028. Time e jogador negociavam a renovação há meses e só agora chegaram a um acordo.