O presidente Augusto Melo e mais seis dirigentes e ex-dirigentes do Corinthians foram encaminhados à Comissão de Ética do Corinthians, após reunião do Conselho Deliberativo do clube, realizada na noite desta segunda-feira, no Parque São Jorge. A convocação é para prestar esclarecimentos sobre investigações relativas a possíveis irregularidades estatuárias praticadas pela atual gestão.