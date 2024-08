A conquista da medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 no skate Park, nesta quarta-feira, coroou um período de sacrifícios que acompanhou a preparação de Augusto Akio em busca do objetivo do pódio na capital francesa. Também conhecido como Japinha, o skatista brasileiro retratou a emoção de deixar a competição com o sentimento de dever cumprido.