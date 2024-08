Mesmo sofrendo dois gols em seis minutos de jogo, o Atlético-MG buscou o empate por 2 a 2 com o CRB no duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida foi realizada, nesta quarta-feira, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). O time alagoano jogou com um a menos após sofrer o empate e os mineiros ainda tiveram um gol anulado no final.