O Atlético-MG foi vítima de racismo na Argentina e prometia uma resposta exemplar no duelo com o San Lorenzo na volta das oitavas da Libertadores, nesta terça-feira, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Apesar do lindo mosaico coibindo as discriminações e as palavras de fim da intolerância, o clube acabou vendo seus próprios torcedores repetindo os atos e promete punição exemplar.