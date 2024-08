Com Hulk machucado, Vargas atuando pouco e Alan Kardec sem espaço, o Atlético-MG oficializou nesta quarta-feira a contratação do centroavante Deyverson, com passagem vitoriosa no Palmeiras e que chegou para assumir a pesada e histórica camisa 9 do clube. O jogador já vinha jogando no Cuiabá e está à disposição do técnico Gabriel Milito.