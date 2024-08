O Atlético-GO conquistou duas vitórias consecutivas pela primeira vez no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Juventude por 2 a 1, neste sábado, no estádio Alfredo Jaconi, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi marcado por uma arbitragem confusa, com uma expulsão de cada lado e um pênalti marcado no minuto final da partida.