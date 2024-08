Depois de terminar 2024 fora do top 3 do Campeonato Espanhol pela primeira vez desde 2011/12, o Atlético de Madrid iniciou a temporada com um empate por 2 a 2 com o Villarreal. O time de Diego Simeone conseguiu evitar a derrota beneficiado pela lei do ex. O atacante Alexander Sorloth, que deixou o Villarreal na última janela, marcou o gol de empate nos acréscimos do primeiro tempo.