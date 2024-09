O Atlético de Madrid voltou a desperdiçar dois pontos no Campeonato Espanhol. Na estreia, o time ficou duas vezes atrás do placar e buscou o 2 a 2 com o Villarreal. Já nesta quarta-feira, criou inúmeras chances no Wanda Metropolitano, teve um gol anulado pelo VAR e acabou amargando um frustrante 0 a 0 com o Espanyol (vinha de duas derrotas), pela terceira jornada. Em dia no qual podia até golear, a má pontaria custou caro.