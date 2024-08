Atleta que competia no CrossFit Games morre afogado durante prova de natação

Um competidor do CrossFit Games, campeonato que reúne os melhores atletas da modalidade, morreu durante a realização da prova de natação do evento, que acontece no Texas, Estados Unidos. As primeiras informações de veículos ingleses e americanos apontavam que um homem identificado como Lazar Ðukic, da Sérvia, teria desaparecido durante a etapa que acontecia no lago Marine Creek. A organização oficial do evento confirmou a morte de um atleta, sem citar o nome do competidor.