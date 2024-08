A canoísta Ana Paula Vergutz mandou um recado para Cascavel (PR) após encerrar sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Natural da cidade do oeste paranaense, ela se solidarizou com a população do município de onde partiu a aeronave ATR-72-500, da Voepass Linhas Aéreas, que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, na sexta-feira.