Em algumas provas é normal a participação e o domínio de atletas jovens, até mesmo adolescentes, nos Jogos Olímpicos. A brasileira Rayssa Leal, medalha de bronze no skate street aos 16 anos, era a "veterana" no pódio em Paris-2024. A campeã olímpica e a vice, as japonesas Coco Yoshizawa e Liz Akama, têm 14 e 15 anos, respectivamente.