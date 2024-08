Athletico-PR volta a vencer o Red Bull Bragantino e avança na Copa do Brasil

Pelo quarto ano seguido, Athletico-PR está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira voltou a vencer o Red Bull Bragantino, desta vez, por 3 a 2, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, no jogo de volta das oitavas de final e carimbou o passaporte para a sequência do torneio mais rentável do futebol brasileiro. Canobbio, Mastriani e Fernandinho fizeram os gols do time visitante, enquanto Thiago Borbas, duas vezes, descontou já no fim do jogo.