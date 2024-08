O Athletico-PR fez jus ao fator casa para abrir vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil em busca da classificação. Nesta quarta-feira, o time paranaense recebeu e venceu o Red Bull Bragantino, pelo placar de 2 a 0, na Ligga Arena, em Curitiba. Zapelli e Christian, ambos no primeiro tempo, marcaram o gol do duelo dos dois times que são "velhos conhecidos" já que decidiram até uma final de Copa Sul-Americana em 2021.