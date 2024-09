O Vasco pode ter um reforço diante do Athletico-PR, nesta quinta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil, em São Januário. Treinando com os novos companheiros e já inscrito no BID da CBF, o atacante chileno Jean Menezes, que pediu para ser chamado de Jean David, foi apresentado e mostrou bastante ambição na equipe.