O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, disse que estabeleceu um novo objetivo após as mulheres conquistarem da medalha de prata na Olimpíada de Paris: realizar a melhor Copa do Mundo feminina da história. "Agora nós queremos focar na Copa do Mundo de 2027", afirmou o dirigente. "Todo o nosso trabalho será intensificado para realizar a melhor edição de um Mundial."