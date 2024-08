Um dos principais tenistas do mundo e atual número 2 do ranking da ATP, Novak Djokovic foi mais um a pedir mudanças nas regras do esporte ao pedir por revisão de vídeo após o ponto polêmico que rendeu a vitória para o britânico Jack Draper diante do canadense Félix Auger-Aliassime pelas oitavas de final do Masters 1000 de Cincinnati, na última sexta-feira.