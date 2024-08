O Corinthians pode voltar a dormir fora da zona de rebaixamento do Brasileirão neste sábado, desde que ganhe do Fluminense, em confronto direto, no Maracanã. E a vitória diante do Red Bull Bragantino, por 2 a 1, na ida das oitavas da Sul-Americana, é o motivo de confiança. O zagueiro André Ramalho cobra a mesma atitude diante dos cariocas por um momento de paz.