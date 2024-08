Em sua primeira entrevista coletiva à frente do Real Madrid para esta temporada, o técnico Carlo Ancelotti disse, nesta terça-feira, estar pronto para enfrentar as dificuldades que terá pela frente. Mesmo antes de a bola rolar oficialmente alguns assuntos já vêm sacudindo o noticiário do clube. E os temas são variados. Vão desde a saída de Vini Júnior à forma de escalar a equipe com Mbappé entre os titulares.