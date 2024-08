Técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti prevê um calendário árduo para o time merengue e, por isso, vem cogitando dar férias para os jogadores ao longo da temporada. Em entrevista coletiva que antecede a estreia da equipe no Campeonato Espanhol, o treinador enfatizou a necessidade dos atletas descansarem. O intuito seria evitar lesões e manter um nível técnico elevado com mais regularidade.