Ana Patrícia e Duda conquistam o ouro e recolocam vôlei de praia brasileiro no topo em Paris

País com mais medalhas no vôlei de praia em Olimpíada, agora com 14, o Brasil voltou ao topo da modalidade. Na final do feminino dos Jogos de Paris-2024, Ana Patrícia e Duda derrotaram as "catimbeiras" canadenses Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson por 2 sets a 1 - parciais de 26/24, 12/21 e 15/10 - e subiram no lugar mais alto do pódio. Trata-se do terceiro ouro do Time Brasil na capital francesa, todos conquistados por mulheres - a judoca Bia Souza e a ginasta multimedalhista Rebeca Andrade haviam ganhado antes.