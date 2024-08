A polêmica sobre a qualidade imprópria das águas do Rio Sena nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 continua. O local foi palco das disputas do triatlo e da competição de águas abertas e muitos atletas passaram mal. E, desta vez, as críticas vieram em tom de ironia por parte da alemã Leonie Back, que revelou também ter passado muito mal.