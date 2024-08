Atual número 3 do mundo, o tenista Carlos Alcaraz usou as redes sociais para se desculpar do ataque de fúria da última sexta-feira, quando destruiu sua raquete com diversas pancadas no chão. O espanhol foi eliminado do Torneio de Cincinnati ao cometer inúmeros erros e ser superado pelo francês Gael Monfils por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 7/6 (7/5) e 6/4.