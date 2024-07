O técnico argentino Luis Zubeldía tem uma extensa lista de desfalques para escalar o São Paulo no confronto do final de semana, diante do Juventude, no estádio Mané Garrincha, pelo Campeonato Brasileiro. Além de Alisson, que foi submetido a uma cirurgia após fraturar o tornozelo direito, o comandante são-paulino tem mais duas baixas no setor defensivo.