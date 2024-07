Expulso na derrota de 2 a 1 para o Atlético-MG, Alan Franco desfalca a equipe na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador argentino vai aproveitar os próximos trabalhos para definir quem vai ser o titular do miolo de zaga. Ele tem quatro nomes à disposição: Sabino e Matheus Belém são os menos cotados, enquanto Ferraresi e Diego Costa têm mais chances de ganhar a preferência do treinador.