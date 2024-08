O São Paulo se reapresentou nesta quarta-feira, um dia após a vitória sobre o Goiás, por 2 a 0, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, visando a partida com o Flamengo, neste sábado, às 21h30, no Morumbis, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Luis Zubeldía não terá o atacante Luciano, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.