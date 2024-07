Depois da contestada derrota para o Atlético-MG na última quinta-feira, o elenco do São Paulo ganhou dois dias de folga. Nesta segunda-feira, na retomada dos trabalhos a missão vai ser ajustar o ataque para o confronto com o Grêmio pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro, na próxima quarta, no Morumbis.