Zinho ignora cobranças em 1994 e comemora 'título do conjunto': 'Sou um privilegiado'

Astro do Palmeiras no início dos anos 90, Zinho chegou à Copa do Mundo dos Estados Unidos embalado por títulos, jogando em alto estilo e com a missão de dividir a armação da seleção brasileira de Carlos Alberto Parreira com o camisa 10 Raí, depois com Mazinho, que ganhou a vaga. O então camisa 9 acabou com um duro apelido de "enceradeira" pelas apresentações nos campos dos Estados Unidos e não escondeu a mágoa por muitos anos. Hoje, 30 depois da conquista, revela que as cobranças e ofensas fazem parte do passado, revela que desempenhou uma função diferente naquela competição e se mostra um "privilegiado" pela "conquista de um grupo".