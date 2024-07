A seleção brasileira feminina de vôlei desembarcou nesta sexta-feira, em Paris, já no clima do espírito olímpico que antecede os Jogos de Paris-2024. O treinador José Roberto Guimarães deu o tom do ambiente ao valorizar a participação do time nacional em um evento dessa magnitude e disse ser um "privilégio" disputar uma Olimpíada.