Pela quarta vez na história, a seleção brasileira feminina de vôlei cai em um grupo contra o Quênia. Ganhou todas por 3 as 0, em Sydney-2020, Atenas-2004 e em Tóquio, realizado em 2021. Neste domingo, às 8 horas (de Brasília) as seleções se encaram pela estreia no Grupo B e Zé Roberto Guimarães não esconde sua preocupação. O treinador ressalta a evolução da rival e prega "atenção total."