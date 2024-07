Um dia após pedir respeito e atenção com o ataque do Quênia, Zé Roberto Guimarães viu a seleção brasileira feminina de vôlei estrear nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 com vitória arrasadora diante das rivais. Satisfeito com a produção da equipe, o treinador comemorou a "seriedade" apresentada diante da adversária mais frágil do grupo que ainda tem Japão e Polônia.