Vindo de três derrotas nos últimos quatro jogos pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tenta esquecer a conturbada reta final de julho para se concentrar no decisivo mês de agosto. Além da disputa pela liderança do Nacional, a equipe do técnico Abel Ferreira enfrentará duas pedreiras nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores: Flamengo e Botafogo, respectivamente.