A eliminação da Bolívia na Copa América antecipou o retorno do zagueiro Luis Haquin à Ponte Preta, mas ele seguirá como desfalque diante do Brusque na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele perdeu sete jogos e deve estar à disposição apenas na rodada seguinte, diante do Mirassol. Por outro lado, há a expectativa de que três jogadores sejam liberados pelo departamento médico.