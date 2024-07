Willian Lima perde de japonês em final da Olimpíada e fica com a prata para o Brasil no judô

A primeira medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris veio no judô, modalidade que mais trouxe pódios para o País na história. O vice-campeão olímpico é Willian Lima, que não estava na lista de favoritos antes do início do evento na capital francesa, mas superou fortes adversários para chegar à decisão. O paulista, de Mogi das Cruzes, perdeu a final para o atual campeão olímpico, o japonês Hifumi Abe, na Arena do Campo de Marte, neste domingo, e ficou com a prata.