Com empate por 1 a 1 no dérbi com a Ponte Preta no domingo, o Guarani chegou ao nono jogo sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. O volante Matheus Bueno, que deu a assistência para Luan Dias, admitiu recuo do time após o gol e garantiu que o elenco corrigirá alguns fatores para reagir.